Encuentran ropa en cero pesos e intentan salir con 2 carritos llenos de mercancía

La cajera refirió que las clientas pudieron “cambiar el letrero a ceros”. Al parecer, las prendes todavía no tenía precio, es decir el letrero estaba en “blanco”.

“Sí, pero no te puedes llevar una mercancía que tiene ceros, porque no te están poniendo el precio. No señorita, o sea, alguien le puso los ceros o usted, cualquiera le puede cambiar los ceros, como no fue usted. Cualquiera le puede cambiar el número”.

Los internautas explicaron que “El código de barras es lo que cuenta”, “Cuando el precio se respeta es cuando sale en el código de barras”, “Sí se vieron bien hambreados”.

Al final, salieron con las manos vacías.

EA