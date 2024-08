Encaran a Mariana Echeverría en HOY y termina llorando; salió "repudiada", le dice Legarreta

En la emisión de esta mañana de martes, la cuarta eliminada del reality de Televisa fue la invitada para hablar sobre su expulsión y la experiencia en La Casa.

Sin embargo, también fue encarada por Andrea Escalona, Legarreta, Tania Rincón y Galilea Montijo sobre sus comentarios sobre que Arath de la Torre no tenía una buena relación con sus compañeros del programa matutino.

Mariana Echeverría dijo estar arrepentida, por lo que a través de sus historias de Instagram dijo que se disculparía con la producción y con quien tuviera que hacerlo y así lo hizo.

"Uno tiene que enfrentar las decisiones, tomarlas de la mejor manera, aprender [...] adentro no se veía tan grave la situación porque era 'yo te saco el colchón', 'yo te lo piso', era un juego de palabras, que cuando ya sales te das cuenta que es un reflejo de la sociedad, te acusan de cosas, de molestar, y la gente está diciendo lo mismo hacia mí, no me quiero victimizar", dijo lloroza ante las cámaras de HOY.