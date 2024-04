"En México la haces y no te pasa", decía "Fofo" Márquez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "En México la haces y no te pasa", decía Rodolfo "Fofo" Márquez antes de su más reciente escándalo que lo tiene en prisión vinculado a proceso luego de golpear a una mujer.

Y es que como se recordará, tras una denuncia de su víctima de nombre Edith, el youtuber obtuvo vinculación a proceso por tentativa de feminicidio y espera la resolución del caso en la cárcel.

Luego de ello, en redes sociales se viralizó un video en el que “Fofo” Márquez decía que en México se podía burlar la justicia, pero en Estados Unidos no.

En el material que está subido en distintas redes se le oye contar que en ese momento estaba preocupado en Estados Unidos, toda vez que acaba de golpear a un policía, por lo que pudo haber tenido consecuencias legales.

“Aquí en Estados Unidos no es como en México, que la haces y no te pasa nada. Entonces si ahorita no ven más videos de mí es porque me pasó algo”, dice en el clip.

En el video el youtuber contó que en el altercado le pegó a un oficial, le hizo una y luego se echó a correr.

Asó contó su versión: