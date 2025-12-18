Emotivo regreso de "Milagro en la celda 7", con Omar Chaparro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La celda de los milagros llegará a las salas de cine, una adaptación emocionalmente poderosa de la exitosa película surcoreana Milagro en la celda 7. Dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos y escrita por Patricio Saiz, esta versión pone en el centro la conmovedora historia de Héctor, un hombre con discapacidad intelectual, interpretado por el popular actor Omar Chaparro.

En La celda de los milagros, Héctor, es un preso en una cárcel donde la bondad de su carácter lo llevará a ganar el cariño de los demás reclusos. La historia explora los temas de justicia, amor paternal y la redención, mientras Héctor lucha por reunirse con su hija Alma. Esta adaptación mexicana rinde homenaje a la versión turca de Milagro en la celda 7, que conquistó al público de Netflix en 2019.

Omar Chaparro, reconocido por su versatilidad, interpreta uno de los papeles más complejos y emotivos de su carrera, llevando al público a vivir una montaña rusa de emociones. El carisma y la pureza de su personaje, Héctor, ayudan a subrayar el mensaje central de la película: el poder de la bondad frente a la adversidad.

Además de su impresionante elenco, La celda de los milagros se destaca por su guion lleno de emoción y una dirección que captura las intensas relaciones humanas dentro de la cárcel. La historia de Héctor y su hija Alma conmoverá a todos aquellos que busquen una película llena de ternura, justicia y esperanza.