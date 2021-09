Emmys 2021 ¿quiénes son los ganadores?

En la categoría de mejor actriz de reparto de serie de comedia la ganadora fue:

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Mejor actor de reparto en serie de comedia:

Brett Goldstein, Ted Lasso

Mejor actriz de reparto en serie limitada o película:

Julianne Nicholson, Mare of Easttown

Mejor actor de reparto en serie limitada o película:

Evan Peters, Mare of Easttown

Mejor guion de una serie de Drama:

The Crown (Episodio: “War”), escrito por Peter Morgan

Mejor dirección de una serie de Drama:

The Crown (Episodio “War”), dirigido por Jessica Hobbs

Mejor actriz de reparto en serie de drama:

Gillian Anderson, The Crown

Mejor actor de reparto en serie de drama:

Tobias Menzies, The Crown

Mejor guión de una serie de variedad:

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Mejor serie de variedad:

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Mejor serie de sketches:

Saturday Night Live (NBC)

Mejor guion de una serie de comedia:

Hacks (Episode: “There Is No Line”), escrito por Lucia Aniello, Paul W. Downs, and Jen Statsky (HBO Max)

Mejor dirección de una serie de comedia:

Hacks (Episodio: “There Is No Line”), dirigido por Lucia Aniello (HBO Max)

Mejor actriz en una serie de Comedia:

Jean Smart, Hacks

Mejor actor en una serie de Comedia:

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Mejor serie de competencias:

RuPaul´s Drag Race (VH1)

Mejor dirección de una serie limitada o película para televisión:

The Queen´s Gambit, dirigido por Scott Frank (Netflix)

Mejor guion de una serie limitada o película para televisión:

I May Destroy You, escrito por Michaela Coel (HBO)

Mejor especial de variedad:

Stephen Colbert´s Election Night 2020: Democracy´s Last Stand Building Back America Great Again Better 2020

Mejor especial de variedad pre-grabado:

Hamilton

Mejor actor en una serie limitada o película:

Ewan McGregor, Halston

Mejor actriz en una serie de drama:

Olivia Colman, The Crown

Mejor actor en una serie de drama:

Josh O´Connor, The Crown

Mejor actriz en una serie limitada o película:

Kate Winslet, Mare or Easttown

Mejor serie de comedia:

Mejor serie de drama:

Mejor serie limitada:

Mejor película para televisión:

