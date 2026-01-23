Elote mexicano conquista Corea: Chingu Amiga abre su puesto y esto pasó [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer Chingu Amiga sorprendió a sus seguidores al compartir el éxito de su recién inaugurado puesto de elotes mexicanos en Corea del Sur, donde personas hicieron hasta fila para probar este platillo tradicional.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido publicó imágenes en las que se observan largas filas de personas esperando su turno, así como un video con las reacciones positivas de quienes probaron el elote por primera vez.

“Abrí mi puesto de elote mexa en Corea y pasó algo que jamás imaginé… MILES de personas, filas interminables durante HORAS, ¡y se acabaron TODOS los elotes!”, escribió la influencer, visiblemente emocionada.

Chingu Amiga expresó que uno de sus mayores sueños era que los coreanos conocieran el elote mexicano, al que considera “la mejor comida del mundo”, y aseguró que ver la reacción de la gente fue una experiencia inolvidable. “Mi corazón está lleno. Orgullo total de mi elote”, agregó en su publicación.