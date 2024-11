Elon Musk reacciona a Cybertruck que quedó deshecha en Guadalajara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elon Musk, dueño de Tesla, reaccionó al accidente registrado en Guadalajara, Jalisco, en el que una Cybertruck terminó deshecha.

Fue a través de su cuenta de X, plataforma de la que también es propietario, que el multimillonario reaccionó a un mensaje sobre volcadura registrada la madrugada de este sábado en el que se resaltó la seguridad del ostentoso vehículo.

"Vaya, no tengo idea de qué estaba haciendo la persona que conducía este Cybertruck en México, pero vaya, este accidente es una locura. ¡Todos los que estaban en el Cybertruck sobrevivieron! Si esto no demuestra lo seguros que son los Tesla, entonces no sé qué lo hará", reza el mensaje original de la usuaria @BigImpactHumans.

A lo anterior Elon Musk escribió: "Cybertruck es más resistente que una bolsa de clavos".