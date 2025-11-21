Ella es Veena Praveenar, la mujer que peleó con Fátima Bosch la corona de Miss Universo

Originaria de Chiang Mai y nacida el 16 de abril de 1996, Veena ha sabido equilibrar múltiples facetas en su vida. De raíces tailandesas e indias, domina tres idiomas: tailandés, inglés y ruso. Esta habilidad fue una de las claves que la posicionaron como una de las favoritas durante las entrevistas con el jurado.

Graduada de la Universidad Thammasat, donde cursó una licenciatura en Estudios Liberales con especialidad en ruso, Singh ha sido más que una figura en las pasarelas. Su carrera incluye emprendimientos como su propia marca de bálsamos labiales, Maharani by Veena, así como su participación en el programa digital The Spark Show, reconocido en 2022 por su impacto social.

Veena también ha destacado como influencer, acumulando más de 1.2 millones de seguidores en redes sociales. A través de estas plataformas, promueve hábitos de autocuidado y ejercicio, compartiendo rutinas de Muay Thai, pilates, levantamiento de pesas y boxeo.