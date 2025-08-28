Elio llegará a Disney+ en septiembre tras su fracaso en taquilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de su tropiezo en taquilla, la película animada Elio, de Pixar, llegará en septiembre a Disney+. Aunque aún no se ha confirmado el día exacto, la cinta estará disponible para todos los suscriptores de la plataforma.

Elio se estrenó en cines de México el 19 de julio de 2025, pero rápidamente se convirtió en la peor apertura de taquilla para una producción de Pixar a nivel mundial. Entre los factores que influyeron en este resultado se encuentran la poca publicidad y los retrasos en su producción, que provocaron que compitiera con otros estrenos fuertes del verano.