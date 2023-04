El triste adiós de Shakira a Barcelona mientras Piqué habla pestes de Latinoamérica

Por su parte, Gerard Piqué habló casi a la par sobre Shakira y la zona del mundo de donde es originaria.

En su declaración dijo no importarle la opinión de la gente latinoamericana, y los calificó como "personas que no tienen vida".

"Mi expareja pues es latinoamericana, No tienes ideas lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, barbaridades….pero no me importa nada, son personas que no tienen vida".