¡El terror regresa al cine! Cinemex proyectará clásicos a partir del 9 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octubre llegó con sustos incluidos. A partir del próximo 9 de octubre, Cinemex arrancará el Festival del Terror, una cartelera especial que reúne algunos clásicos del cine para todos los niveles de miedo.

Desde el cine mudo con Nosferatu, pasando por los íconos como Scream e IT, hasta opciones más ligeras como Paranorman o la saga de Crepúsculo, el festival ofrece una experiencia diversa para quienes disfrutan del terror en sus distintas formas.