¡El terror regresa al cine! Cinemex proyectará clásicos a partir del 9 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octubre llegó con sustos incluidos. A partir del próximo 9 de octubre, Cinemex arrancará el Festival del Terror, una cartelera especial que reúne algunos clásicos del cine para todos los niveles de miedo.
Desde el cine mudo con Nosferatu, pasando por los íconos como Scream e IT, hasta opciones más ligeras como Paranorman o la saga de Crepúsculo, el festival ofrece una experiencia diversa para quienes disfrutan del terror en sus distintas formas.
La selección también incluye títulos como The Craft y Helluva Boss, lo que amplía la oferta tanto para nostálgicos como para nuevas generaciones. Lo mejor: todas las películas se proyectarán en la pantalla grande.
El Festival del Terror estará disponible en salas Cinemex. Puedes consultar la cartelera y horarios en el sitio oficial o en las redes sociales del cine.
BCT