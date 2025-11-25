‘El Puma’ es bajado de un avión en Ecuador tras discutir con la tripulación [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un momento tenso protagonizado por el cantante venezolano José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’, se vivió en un vuelo comercial con destino a Miami, luego de que fuera bajado de la aeronave por orden directa del piloto.

El incidente ocurrió en el aeropuerto de Quito, Ecuador, tras una presentación del artista en esa ciudad. Según testigos, todo comenzó por un desacuerdo con la tripulación sobre el acomodo de su equipaje de mano.

De acuerdo con versiones recogidas y videos difundidos en redes sociales, la situación escaló cuando el cantante se negó a reacomodar su bolso, el cual, afirmó más tarde, contenía medicamentos importantes.

La tensión creció hasta que el capitán del vuelo salió de la cabina y le ordenó a ‘El Puma’ abandonar el avión:

“Desembarque de mi avión ahorita”, se escucha decir al piloto en tono molesto.

En respuesta, el cantante intentó grabar con su celular lo sucedido y se dirigió a los pasajeros a través del interphone del avión:

“No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá”, expresó.

Finalmente, el intérprete de “Dueño de nada” tomó sus pertenencias y descendió del avión.