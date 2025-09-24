El nuevo James Bond no será un actor famoso: así lo adelantó Denis Villeneuve

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras concluye su trabajo en la tercera entrega de la saga Dune, el cineasta canadiense Denis Villeneuve adelantó algunos detalles sobre su próximo proyecto: la nueva película de James Bond.

En entrevista con Deadline, Villeneuve confirmó que el nuevo intérprete del Agente 007 no será un rostro familiar en Hollywood, pues la producción busca a un actor británico joven, de entre 20 y 30 años, que no haya participado en grandes producciones de la industria.

“Será una cara fresca”, aseguró el director, al tiempo que descartó cualquier restricción sobre la etnia del elegido, siempre y cuando encaje con el personaje.

El objetivo de Villeneuve es mostrar una faceta inédita del icónico espía británico: sus inicios antes de convertirse en el “00”. La cinta narrará cómo Bond sirvió en el ejército británico, su reclutamiento en el MI6 y la misión que lo llevó a obtener el rango que lo distingue como agente con licencia para matar.