El nuevo James Bond no será un actor famoso: así lo adelantó Denis Villeneuve

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras concluye su trabajo en la tercera entrega de la saga Dune, el cineasta canadiense Denis Villeneuve adelantó algunos detalles sobre su próximo proyecto: la nueva película de James Bond.
En entrevista con Deadline, Villeneuve confirmó que el nuevo intérprete del Agente 007 no será un rostro familiar en Hollywood, pues la producción busca a un actor británico joven, de entre 20 y 30 años, que no haya participado en grandes producciones de la industria.
“Será una cara fresca”, aseguró el director, al tiempo que descartó cualquier restricción sobre la etnia del elegido, siempre y cuando encaje con el personaje.
El objetivo de Villeneuve es mostrar una faceta inédita del icónico espía británico: sus inicios antes de convertirse en el “00”. La cinta narrará cómo Bond sirvió en el ejército británico, su reclutamiento en el MI6 y la misión que lo llevó a obtener el rango que lo distingue como agente con licencia para matar.
La historia se ubicará cronológicamente antes de Casino Royale, considerada como la primera aventura oficial de Bond dentro de la narrativa creada por Ian Fleming.
Aunque la búsqueda de elenco ya inició, las decisiones oficiales se tomarán una vez que Denis Villeneuve termine su compromiso con Dune 3, programada para estrenarse en 2026. Por ello, la nueva película de James Bond podría llegar a las salas hasta 2028.
mrh