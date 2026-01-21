“El Mochaorejas”: la serie que revive el terror de los secuestros en los 90

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ViX anunció el estreno de “El Mochaorejas”, una serie original que se adentra en uno de los episodios más oscuros y violentos de la historia reciente de México. Protagonizada por Damián Alcázar y Paulina Gaitán, la producción llegará el próximo 23 de enero.

La serie dirigida por Mauricio Cruz está inspirada en la investigación periodística de Olga Wornat, quien reconstruyó el caso de Daniel Arizmendi, uno de los criminales más temidos de la década de 1990, conocido como “El Mochaorejas”.

Compuesta por ocho episodios, la historia ficcionada se basa en hechos reales y retrata el contexto de la ola de secuestros que azotó al país en los años noventa, un periodo que marcó un antes y un después en la percepción de la violencia en México. Arizmendi fue capturado el 17 de agosto de 1998 y es interpretado por Alcázar, quien subrayó la importancia de enfrentar este capítulo de la historia sin caer en el melodrama ni en la banalización del horror.

“Es un momento histórico del país”, afirmó el actor, al destacar que la serie busca reflexionar sobre las raíces políticas, económicas y sociales de la violencia, sin darle la espalda a una realidad que aún persiste.

Por su parte, Olga Wornat explicó que su interés se centró no solo en el criminal, sino en el impacto del secuestro en las víctimas y sus familias, así como en el papel de las mujeres dentro de esa historia. La periodista desarrolló su investigación a partir de entrevistas con Arizmendi, recluido en un penal de alta seguridad, y con familiares de las víctimas, cuidando siempre de no revictimizar ni exponer a quienes vivieron el terror del secuestro.