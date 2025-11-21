El millonario sueldo mensual de Fátima Bosch tras ganar Miss Universo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del 20 de noviembre, Fátima Bosch, joven mexicana de 26 años, se convirtió en la nueva Miss Universo 2025. El triunfo no solo le otorgó reconocimiento internacional, sino una serie de beneficios y responsabilidades que la acompañarán durante su año de reinado.

De acuerdo con medios internacionales, Fátima Bosch recibirá un salario anual estimado de 4.6 millones de pesos mexicanos, distribuidos en pagos mensuales de poco más de 300 mil pesos. Este sueldo está destinado a cubrir los gastos derivados de su papel como embajadora del certamen, así como sus actividades oficiales.

Además del salario, Bosch vivirá durante un año en un departamento de lujo en Manhattan, Nueva York, con todos los gastos de alojamiento, transporte y alimentación cubiertos por la organización de Miss Universo.

Otros beneficios del reinado:

Entre los privilegios que acompañan a la corona, destacan:

Acceso exclusivo a productos de maquillaje, joyería, tratamientos capilares y dermatológicos.

Viajes internacionales con todos los gastos pagados para asistir a eventos sociales, culturales y de beneficencia.

Participación en campañas publicitarias de marcas de alto nivel.

Visibilidad mediática global que puede impulsar futuras oportunidades en el modelaje, entretenimiento o emprendimiento.

Fátima Bosch portará durante su reinado la corona oficial “Lumière de l’Infini”, diseñada por la casa Joyera Jewelmer y valuada en más de 92 millones de pesos.