"El maletín traía fomi"; Wendy exhibe a Televisa; no le han dado sus premios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos México, se dijo molesta porque no le han dado sus premios, ni los millones ni los que ganó en los concursos.

En un video de redes sociales Wendy y Apio hablaron sobre los premios y si ya se los habían entregado, a los que ambos dijeron que no.

La plática empezó porque Wendy Guevara le preguntó a Apio si ya le habían dado el auto que se ganó, a lo que él respondió que aún no se lo han dado.

Posteriormente la leonesa dijo en tono de broma estar molesta con Televisa y con Mercado Libre, pues no ha recibido nada de todo lo que ganó:

"Yo estoy bien moleta con La Casa de los famosos y también con Mercado Libre, no quiero verlos porque no me han dado mi pantalla ni mi bocina".

Asimismo, Apio le preguntó si ya le habían dado los 4 millones de pesos que se ganó, a lo que ella respondió que no, "si no me han dado ni la bocina".

Por último aseveró que ni el maletín se lo quisieron regalar, por lo que salió de la casa como llegó, sin nada.