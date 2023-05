El músico moreliano Fehr Rivas lanza colaboración con Aleks Syntek

Con amplia trayectoria musical, Fehr Rivas hará una gira musical al lado de Aleks Syntek, quien lo invitó a abrir sus shows en las 12 ciudades de Estados Unidos contempladas en el tour 3D Ecadas.

"Yo pensé que el hacer una canción con él ya era increíble, pero que haya evolucionado a que él me considerara ser su artista invitado para abrir sus show de la gira, que no solamente me de la oportunidad de tocar mis canciones antes que él, sino que en medio del show él va a cantar esta canción de 'Inmortal' y me hace la invitación, es un sueño, él me está dando el lujo de soñar", comentó el artista michoacano.