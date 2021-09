El Juego del Calamar ya es la serie más vista en Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Seguro que a estas alturas ya escuchaste hablar de la serie El Juego del Calamar, ya la viste o comenzaste a hacerlo, y si no, quizá haz visto tus redes sociales de memes al respecto que no llegas a entender del todo; y es que la serie coreana es la serie del momento, tanto así que ya es la más vista de habla no inglesa de Netflix.

La obra escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk ya desbancó a la serie española La Casa de Papel. También destaca que se posicionó bastante rápido en el gusto de los espectadores pues apenas se estrenó el pasado 17 de septiembre y en menos de dos semanas se coló como la más vista.