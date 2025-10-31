El horror nunca termina: Ghostface regresa con una nueva cacería

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica saga de terror Scream vuelve a estremecer a los fanáticos con el estreno del tráiler de su séptima entrega, Scream 7, que marca el esperado regreso de Neve Campbell en su papel de Sidney Prescott.

En esta nueva historia, Sidney ha construido una vida tranquila lejos del pasado que la atormentó, pero sus peores pesadillas regresan cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en su comunidad y pone en la mira a su hija, interpretada por Isabel May.

El tráiler, presentado por Paramount y Spyglass, revela una mezcla de suspenso clásico, nostalgia y nuevos personajes. En esta entrega, Sidney no solo tendrá que enfrentar nuevamente al temido asesino, sino que deberá hacerlo como madre, protegiendo a su hija y enfrentando los traumas que la han perseguido.

La cinta marca también el regreso de Courteney Cox como la periodista Gale Weathers, y suma a Mason Gooding y Jasmin Savoy Brown, quienes han sido parte clave en la continuidad de la saga.

Además, el cocreador original Kevin Williamson toma ahora el rol de director, prometiendo cerrar el ciclo con una entrega cargada de emociones y homenajes a Wes Craven, creador del universo de Scream.

El estreno está previsto para febrero de 2026 y promete ser tanto un nuevo inicio para la franquicia como una despedida emocional para la generación que creció con los sustos de Ghostface.