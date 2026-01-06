El futuro de Star Wars estaría en manos de Dave Filoni

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de rumores crecientes desde mediados de 2025, nuevos reportes apuntan a que Kathleen Kennedy estaría por dejar su cargo como presidenta de Lucasfilm, lo que marcaría el fin de una era para el estudio detrás de franquicias como Star Wars, Indiana Jones y Willow.

Según información publicada por Puck News, el relevo en la dirección no recaería en una sola figura, sino que el liderazgo de Lucasfilm se dividiría en dos áreas clave, cada una dirigida por personas con trayectorias reconocidas dentro de la empresa.

Filoni y Brennan, las nuevas caras de Lucasfilm

De acuerdo con el reporte, Lynwen Brennan asumiría la gerencia general del estudio, quedando a cargo del área ejecutiva: licencias, derechos, ventas y otros aspectos administrativos del negocio.

Por otro lado, el productor Dave Filoni, ampliamente conocido entre los fans de Star Wars, se haría cargo de la parte creativa, con autoridad para aprobar, cancelar y guiar proyectos dentro del universo galáctico y otras franquicias bajo el sello de Lucasfilm.

Aunque Filoni ya había tenido un rol creativo destacado en títulos como The Clone Wars, The Mandalorian y Ahsoka, este nuevo esquema le otorgaría un control mucho mayor sobre el futuro narrativo de Star Wars.