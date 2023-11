El Extraño Mundo de Jack regresa a la pantalla grande

México (MiMorelia.com).- Cinemex trae una sorpresa para todos los amantes de las obras del director de cine estadounidense Tim Burton, ya regresará a las salas “El Extraño Mundo de Jack”, aprovechando las fechas, pero esta no es la razón principal.

La cadena de cines informó por medio de sus redes sociales que, por el 30 aniversario de The Nightmare Before Christmas (1993) y como parte del programa “Clásicos de Navidad”, será exhibida en México y no se tendrá que esperar mucho para volverla a ver en la pantalla grande.