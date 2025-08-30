El Dr. Simi llegará a la pantalla grande en una película animada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El año 2025 promete ser testigo de una de las sorpresas cinematográficas más grandes, con el estreno de una película animada que tendrá como protagonista a el Dr. Simi.

La película se enfocará en la vida de González Torres y el como lo llevaron a crear una de las cadenas de farmacias más reconocidas del país, de igual forma explorará la figura del Dr. Simi, quien, más allá de ser una mascota corporativa, ha sido un símbolo de las vidas mexicanas.