El doblaje latino llega a Resident Evil 9, RE4 Remake y Village

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Capcom confirmó oficialmente que Resident Evil 9 contará con doblaje al español latino, una de las peticiones más recurrentes de la comunidad de jugadores en América Latina. El anuncio vino acompañado de una segunda sorpresa: Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village (RE8) también recibirán este esperado doblaje.

La noticia generó una respuesta inmediata entre los fanáticos de la saga, quienes desde hace años solicitaban escuchar a los personajes icónicos de Resident Evil en su idioma. Con esta decisión, la compañía japonesa marca un antes y un después en la franquicia para el público latinoamericano.

La posibilidad de revivir momentos clave, como los enfrentamientos de Leon S. Kennedy en Resident Evil 4 Remake o la exploración del castillo de Dimitrescu en Village, ahora con voces en español latino, busca incrementar la inmersión y cercanía narrativa para los jugadores de la región.