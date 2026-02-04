El doblaje latino llega a Resident Evil 9, RE4 Remake y Village

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Capcom confirmó oficialmente que Resident Evil 9 contará con doblaje al español latino, una de las peticiones más recurrentes de la comunidad de jugadores en América Latina. El anuncio vino acompañado de una segunda sorpresa: Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village (RE8) también recibirán este esperado doblaje.
La noticia generó una respuesta inmediata entre los fanáticos de la saga, quienes desde hace años solicitaban escuchar a los personajes icónicos de Resident Evil en su idioma. Con esta decisión, la compañía japonesa marca un antes y un después en la franquicia para el público latinoamericano.
La posibilidad de revivir momentos clave, como los enfrentamientos de Leon S. Kennedy en Resident Evil 4 Remake o la exploración del castillo de Dimitrescu en Village, ahora con voces en español latino, busca incrementar la inmersión y cercanía narrativa para los jugadores de la región.
Capcom informó que el cambio de idioma es sencillo y puede realizarse desde el menú del juego:
Iniciar el juego y acceder al menú de opciones.
Entrar a la sección Lenguaje.
En Diálogos, seleccionar Español Latino.
Guardar los cambios y continuar la partida.
Con estos pasos, los jugadores podrán escuchar por primera vez a los protagonistas de la saga hablando en español latino.
Para este proyecto, Capcom apostó por talento reconocido del doblaje latino, asignando las voces de la siguiente manera:
Gerardo García como Leon S. Kennedy.
Wanda Liedert como Ashley Graham.
Karin Zavala como Ada Wong.
Dzi Dutkiewicz como Albert Wesker.
La incorporación de estas voces refuerza el compromiso de la desarrolladora con la comunidad hispanohablante y amplía el alcance cultural de la franquicia.