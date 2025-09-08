El director mexicano Guillermo del Toro prepara película inédita con Oscar Isaac

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), el cineasta mexicano Guillermo del Toro confirmó que ya se encuentra escribiendo el guion de su próxima película. La gran sorpresa es que el protagonista será Oscar Isaac, actor con quien recientemente colaboró en el rodaje de Frankenstein, su esperada adaptación del clásico literario de Mary Shelley.

Aunque el director no reveló detalles sobre la trama ni el género de esta nueva producción, la noticia ha despertado gran expectativa entre los seguidores de su trabajo. Del Toro es reconocido por su estilo visual único y por llevar a la gran pantalla relatos donde lo fantástico y lo humano conviven en atmósferas llenas de simbolismo.

La elección de Oscar Isaac como figura central refuerza el interés alrededor del proyecto. El actor, conocido por su versatilidad en cintas como Ex Machina, Dune y Scenes from a Marriage, continúa consolidándose como uno de los intérpretes más destacados de su generación.

Este anuncio se suma al entusiasmo que ya existe en torno a Frankenstein, y confirma que Del Toro sigue expandiendo su universo cinematográfico con nuevas propuestas. Aunque aún no hay fecha de inicio de rodaje ni título oficial, los fans del director y del actor estarán atentos a los próximos avances.