El DeLorean llega a Cinemex: palomera especial por el aniversario de Volver al Futuro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Atención, fanáticos del cine y los ochenta! Cinemex anunció que el 21 de octubre lanzará lanzará una palomera especial inspirada en el DeLorean de la película Volver al Futuro, para celebrar el 40 aniversario de la icónica trilogía dirigida por Robert Zemeckis.

El coleccionable, confirmado oficialmente por la cadena de cines, incluirá luces LED integradas y puertas que se abren hacia arriba, revelando en su interior la bandeja para palomitas, un diseño que evoca al legendario auto viajero del tiempo de la saga.