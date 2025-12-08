El día que la música perdió a Lennon; 45 años del asesinato

Cinco horas después, la tragedia se consumó. A las 22:50 horas, al regresar a casa, Lennon bajó de su auto. Como era habitual, usó la entrada principal para atender a sus fans. Pero ese día, las sombras del edificio Dakota escondían algo más que admiradores.

Chapman lo esperaba, aún con el disco firmado en la mochila. Sacó un revólver .38 Special y disparó seis veces. Cuatro balas impactaron al músico: en la espalda, en el hombro, en la aorta. Lennon alcanzó a subir unos escalones, dijo con dificultad: “¡Me dispararon!”... y cayó.

El portero del edificio, José Perdomo, desarmó a Chapman y le gritó: “¿Te das cuenta de lo que has hecho?”. La respuesta del asesino fue escalofriante por su serenidad: “Sí, acabo de disparar a John Lennon”.

Chapman no huyó. Se sentó en la banqueta a esperar su arresto, como si su misión estuviera cumplida. Desde entonces, ha permanecido en prisión, con solicitudes de libertad condicional rechazadas una y otra vez. Hoy tiene 70 años.

A 45 años del crimen, lo que estremece no es sólo el asesinato, sino la secuencia que lo precedió. Un autógrafo. Una foto. Una mirada. Un click que selló el destino de Lennon y marcó a millones.