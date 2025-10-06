El crossover que nadie vio venir: Jisoo x Zayn estaría por hacerse realidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se reporta que “Eyes Closed” sería una colaboración musical entre Jisoo, integrante del grupo femenino BLACKPINK, y el cantante británico Zayn Malik, de acuerdo con información publicada por medios coreanos.

Fuentes de la industria coreana señalaron que el tema sería una balada que combinará las voces de ambos artistas en un dueto inédito.

El rumor cobró fuerza luego de que Jisoo compartiera un misterioso adelanto en sus redes sociales, en el que aparece en primer plano mientras una figura masculina, de espaldas y con el rostro oculto, se posiciona detrás de ella. En la imagen también se lee la frase: “two voices, one orbit” (dos voces, una órbita), acompañada del mensaje “coming soon”.