El Corona Capital anuncia a Arcade Fire, Blur, The Cure, 30 STM, Chemical Brothers y más

Para el viernes 17, los headlines del festival son Arcade Fire, Pulp y Alanis Morrissette, además tocarán Caroline Rose, Fleet Floxes, The Hives, Hot Chip, Phoenix, Roosevelt, Two Door Cinema Club, Sampa the Great entre otros.

En tanto, el sábado 18 los más esperados serán Blur, The Black Keys y Thirty Seconds to Mars, quienes ese día estarán acompañados de Black Kids, Kasabian, Metromony, Tessa Violet, Fletcher, Neil Frances entre otros.

Y el domingo 19 cierran con The Cure, The Chemical Brothers y los Pet Shop Boys, junto con The Amazons, Berlin, The Lumineers, Noel Gallagher's High Flying Birds, Mai Palm, Sylvan Esso y Zhu entre otros.