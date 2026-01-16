El Conjuro tendrá precuela aún más aterradora: 'La Primera Comunión'

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La popular franquicia de terror El Conjuro continuará expandiendo su universo con una nueva película titulada "El Conjuro: La Primera Comunión", que llegará a los cines el 10 de septiembre de 2027, según confirmó el estudio Warner Bros.

Aunque la producción aún no ha comenzado, la fecha ya ha sido marcada por los fanáticos del género, quienes han convertido cada entrega en un éxito taquillero. Esta nueva cinta funcionará como precuela y estará ambientada incluso antes de los eventos de “La Monja”, lo que la posiciona como la historia más antigua dentro de la cronología oficial de la franquicia.

Para esta entrega, el estudio apostará por un equipo diferente. La dirección correrá a cargo de Rodrigue Huart, mientras que el guion estará firmado por Richard Naing e Ian Goldberg, conocidos por su trabajo en cintas de suspenso y terror.