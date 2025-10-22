¡El autógrafo más inesperado! Charles Leclerc firma una tortilla antes del GP de México

El monegasco fue sorprendido por el creador de contenido Eduardo Sacal, quien durante una convivencia se acercó al piloto con una tortilla de harina y, con una sonrisa en el rostro, le pidió que le diera su autógrafo. El gesto causó risas entre los presentes, quienes no podían creer que el famoso piloto de F1 estuviera firmando una tortilla en lugar de un objeto típico como una camiseta o un casco.

El momento rápidamente se volvió viral, y las redes sociales se inundaron de comentarios sobre el peculiar encuentro. Los aficionados de Leclerc y de la Fórmula 1 en general no tardaron en compartir el divertido video, donde se ve la actitud amigable del piloto ante el inusual pedido.