¡El autógrafo más inesperado! Charles Leclerc firma una tortilla antes del GP de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ambiente del Gran Premio de México 2025 ya está invadiendo cada rincón de la Ciudad de México, y los fanáticos de la Fórmula 1 no pueden esperar para vivir la emoción de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Uno de los momentos más comentados en redes sociales se dio durante un evento previo, cuando Charles Leclerc, piloto de Ferrari, firmó una tortilla de harina, dejando una de las anécdotas más curiosas de la semana.
El monegasco fue sorprendido por el creador de contenido Eduardo Sacal, quien durante una convivencia se acercó al piloto con una tortilla de harina y, con una sonrisa en el rostro, le pidió que le diera su autógrafo. El gesto causó risas entre los presentes, quienes no podían creer que el famoso piloto de F1 estuviera firmando una tortilla en lugar de un objeto típico como una camiseta o un casco.
El momento rápidamente se volvió viral, y las redes sociales se inundaron de comentarios sobre el peculiar encuentro. Los aficionados de Leclerc y de la Fórmula 1 en general no tardaron en compartir el divertido video, donde se ve la actitud amigable del piloto ante el inusual pedido.
Este encuentro único se suma a la emoción que ya se vive en la capital mexicana, donde los fanáticos están listos para disfrutar de uno de los eventos más importantes del automovilismo mundial. Mientras tanto, Leclerc se sigue preparando para el fin de semana del Gran Premio de México.
BCT