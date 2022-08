El actor Diego Bertie, que salió en Tv Azteca, cae de edificio y muere

“El director del hospital ya confirmó su muerte. Estoy en shock total porque Diego es un alma noble, linda, hermosa, un artista. Me ha tocado compartir un tiempo hermoso con él, que es su regreso a la música. Estoy en shock, no sé que más decir. Quiero hablar con su familia, no me contesta nadie el teléfono", dijo.

A Diego Bertie lo vimos en Tv Azteca cuando el 7 transmitió la telenovela La Ex, que protagonizó con Ruddy Rodriguez.