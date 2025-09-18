El actor coreano Park Bo-gum causa furor en su gira Be With You

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La ola coreana sigue dejando huella en Latinoamérica, y esta vez lo hace con la visita de uno de sus rostros más carismáticos: Park Bo-gum, actor surcoreano que se ganó el corazón del público internacional con la serie “Si la vida te da mandarinas”, una de las producciones más vistas de Netflix en 2025.

El también cantante y modelo hizo su primera parada en Monterrey como parte de su gira Be With You, donde fue recibido con euforia por sus seguidoras en la Arena Monterrey, la noche del martes 16 de septiembre. Durante el evento, Park Bo-gum demostró su cercanía con el público al colocarse un sombrero vaquero, ondear una bandera mexicana y permitir que varias fanáticas subieran al escenario para convivir con él. El entusiasmo fue tal que desde su llegada al aeropuerto ya lo esperaban decenas de admiradores, algunos incluso con pancartas escritas en coreano.