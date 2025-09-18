El actor coreano Park Bo-gum causa furor en su gira Be With You

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La ola coreana sigue dejando huella en Latinoamérica, y esta vez lo hace con la visita de uno de sus rostros más carismáticos: Park Bo-gum, actor surcoreano que se ganó el corazón del público internacional con la serie “Si la vida te da mandarinas”, una de las producciones más vistas de Netflix en 2025.
El también cantante y modelo hizo su primera parada en Monterrey como parte de su gira Be With You, donde fue recibido con euforia por sus seguidoras en la Arena Monterrey, la noche del martes 16 de septiembre. Durante el evento, Park Bo-gum demostró su cercanía con el público al colocarse un sombrero vaquero, ondear una bandera mexicana y permitir que varias fanáticas subieran al escenario para convivir con él. El entusiasmo fue tal que desde su llegada al aeropuerto ya lo esperaban decenas de admiradores, algunos incluso con pancartas escritas en coreano.
El siguiente encuentro con sus fans será este viernes 19 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde el actor mostrará no solo su talento actoral, sino también su faceta musical. La expectativa ha sido tan alta que los boletos VIP ya están agotados, aunque aún hay localidades disponibles a través de Ticketmaster, con precios que van de 900 a 1,800 pesos, más cargos por servicio.
Park Bo-gum nació en Seúl, el 16 de junio de 1993, y desde su debut en 2011 ha escalado con paso firme en la industria del entretenimiento coreano. Su carrera despegó con títulos como “Love in the Moonlight”, “Reply 1988” y “Encounter”, pero fue con “Si la vida te da mandarinas” que se consolidó como un fenómeno internacional. Esta última, ambientada en la isla de Jeju, narra una historia multigeneracional a lo largo de siete décadas y logró posicionarse en el top 10 global, alcanzando el segundo lugar en audiencia dentro de México.
El nombre del actor, que significa “espalda preciosa”, tiene un origen simbólico, ya que nació después de que a su madre le diagnosticaran infertilidad. Su formación artística incluye estudios en música, canto y piano, además de haber participado en el coro de su iglesia, lo que explica su soltura sobre el escenario. A sus 32 años, no solo actúa: también ha lanzado sencillos, como “My Person”, incluido en el soundtrack de uno de sus dramas más exitosos.
La visita de Park Bo-gum a México no solo confirma el crecimiento del K-Drama en la región, sino también el poder de una audiencia cada vez más conectada con las historias y rostros de Asia, una conexión que se vive con pasión, aplausos... y muchas mandarinas.
agm