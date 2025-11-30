El actor Amador "Alakran" Granados graba película en Michoacán

Pamatácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Las calles de Pamatácuaro se llenaron de entusiasmo con la visita del actor Amador “Alakran” Granados, quien actualmente se encuentra grabando escenas de su próxima película “El Virus No Muere”.

El también productor saludó a seguidores y vecinos durante un recorrido por la plaza principal del poblado, donde compartió momentos con fanáticos y convivió con parte de su equipo actoral.

La producción independiente se realiza en locaciones del municipio michoacano.