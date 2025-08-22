El último Rock en tu idioma, un regreso inolvidable para Bon

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El músico Bon compartió lo que ha significado para él formar parte de Rock en tu idioma, proyecto que marcó su regreso a los escenarios luego de varios años dedicados a la música para cine.

Durante una entrevista, el artista expresó que esta experiencia le deja “10 años llenos de gratitud”, pues le permitió reencontrarse con el público después de haberse concentrado en componer para la pantalla grande desde el año 2000.