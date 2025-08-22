El último Rock en tu idioma, un regreso inolvidable para Bon

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El músico Bon compartió lo que ha significado para él formar parte de Rock en tu idioma, proyecto que marcó su regreso a los escenarios luego de varios años dedicados a la música para cine.
Durante una entrevista, el artista expresó que esta experiencia le deja “10 años llenos de gratitud”, pues le permitió reencontrarse con el público después de haberse concentrado en componer para la pantalla grande desde el año 2000.
Recordó que lleva 25 años en la música para cine, etapa que se convirtió en su principal actividad, pero haber regresado a interpretar sus canciones frente a la audiencia significó recuperar una faceta fundamental de su carrera.
“Me deja haber vuelto al escenario, me deja ese regreso a esa parte de mi carrera que es muy padre, y por otro lado me deja un gran orgullo por unas rolas que hice cuando tenía 18 o 19 años”, compartió.
Con ello, Bon destacó que Rock en tu idioma no solo representó un proyecto colectivo de gran impacto, sino también una oportunidad personal de revivir sus primeras composiciones y valorar la evolución de su trayectoria artística.
agm