Ejército despliega Fuerzas Especiales en Baja California, Chihuahua y Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fueron desplegados este fin de semana en los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato, con el objetivo de apoyar a las autoridades locales en la preservación del orden y la paz pública.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los elementos fueron trasladados en dos aeronaves Boeing 727 de la Guardia Nacional desde la Base Aérea Militar No. 19, en Ciudad de México, hacia los siguientes destinos:

Tijuana, Baja California: 90 efectivos arribaron al Aeropuerto Internacional “General Abelardo L. Rodríguez”.

Ciudad Juárez, Chihuahua: 90 efectivos llegaron al Aeropuerto Internacional “Abraham González”.

Guanajuato: otra compañía de 90 elementos partió vía terrestre desde Temamatla, Estado de México, en 12 vehículos de transporte de personal.

Las unidades desplegadas se sumarán a las operaciones que ya realizan Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional en las 2/a., 5/a. y 16/a. Zonas Militares, jurisdicción correspondiente a los estados mencionados.

La misión será colaborar estrechamente con autoridades federales, estatales y municipales, con el fin de fortalecer el estado de derecho e inhibir actividades delictivas mediante acciones conjuntas y coordinadas.

La Sedena precisó que este refuerzo busca garantizar la tranquilidad de la población, reforzar la presencia institucional en zonas con alta incidencia delictiva y contribuir a la paz pública en beneficio de las comunidades.

