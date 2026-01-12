Eevee, Pikachu y Charizard llegan en versión LEGO; preventa inicia en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El año 2026 marca el 30 aniversario de Pokémon, una de las franquicias más icónicas y valiosas del mundo, y los festejos ya comenzaron. Una de las colaboraciones más esperadas por los fans acaba de hacerse realidad: LEGO y Pokémon han unido fuerzas para lanzar una línea oficial de sets de construcción, los cuales ya están disponibles en preventa en México.
La colección arranca con tres modelos distintos, todos basados en personajes de la primera generación de Pokémon:
Eevee (587 piezas) – $1,399 MXN
Pikachu (2,050 piezas) – $4,799 MXN
Diorama de Charizard, Blastoise y Venusaur (6,838 piezas) – $14,999 MXN
Los sets pueden apartarse desde el sitio oficial de LEGO México y estarán disponibles a partir del 26 de febrero de 2026, fecha que coincide con el cumpleaños de la franquicia, también conocido como el Día de Pokémon.
Como parte de la preventa, LEGO anunció que los compradores del set de las tres evoluciones iniciales de Kanto recibirán una colección conmemorativa de medallas de gimnasio de la región, con un valor estimado de 699 pesos, hasta agotar existencias o antes del 26 de febrero.
Por la alta cantidad de piezas y complejidad del armado, los modelos están recomendados para mayores de 18 años. Además, quienes cuenten con una cuenta en el programa LEGO Insiders podrán acumular puntos, obtener descuentos y usar cupones en futuras compras.
El envío es gratuito y, según la tienda oficial, los pedidos llegarán entre cinco y diez días hábiles después de la fecha de lanzamiento. Los métodos de pago aceptados incluyen tarjetas de crédito (Visa y MasterCard), PayPal y puntos LEGO Insiders.
