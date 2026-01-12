Eevee, Pikachu y Charizard llegan en versión LEGO; preventa inicia en México

Regalo especial en la preventa

Como parte de la preventa, LEGO anunció que los compradores del set de las tres evoluciones iniciales de Kanto recibirán una colección conmemorativa de medallas de gimnasio de la región, con un valor estimado de 699 pesos, hasta agotar existencias o antes del 26 de febrero.

Dificultad, envío y beneficios extra

Por la alta cantidad de piezas y complejidad del armado, los modelos están recomendados para mayores de 18 años. Además, quienes cuenten con una cuenta en el programa LEGO Insiders podrán acumular puntos, obtener descuentos y usar cupones en futuras compras.

El envío es gratuito y, según la tienda oficial, los pedidos llegarán entre cinco y diez días hábiles después de la fecha de lanzamiento. Los métodos de pago aceptados incluyen tarjetas de crédito (Visa y MasterCard), PayPal y puntos LEGO Insiders.

mrh