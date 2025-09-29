Edward y Bella están de vuelta: Crepúsculo regresa a cines en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La saga cinematográfica Crepúsculo regresará a la pantalla grande en México, así lo anunció la cadena Cinemex a través de sus redes sociales oficiales, donde adelantó que “un amor inmortal” volverá próximamente a sus salas.
El mensaje estuvo acompañado de una imagen con un bosque cubierto de neblina y la palabra “Próximamente”, un elemento que remite a la atmósfera característica de las películas protagonizadas por Kristen Stewart y Robert Pattinson.
Aunque Cinemex no ha confirmado aún la fecha exacta del reestreno, la noticia generó emoción entre los fanáticos de la saga, quienes convirtieron rápidamente el anuncio en tendencia en plataformas digitales.
La franquicia de Crepúsculo, basada en las novelas de Stephenie Meyer, marcó una generación de jóvenes a finales de la década de 2000, al combinar romance y fantasía con vampiros y hombres lobo. Su regreso a cines representa una oportunidad para que los seguidores revivan la historia de Bella Swan y Edward Cullen en pantalla grande.
SHA