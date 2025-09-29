Edward y Bella están de vuelta: Crepúsculo regresa a cines en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La saga cinematográfica Crepúsculo regresará a la pantalla grande en México, así lo anunció la cadena Cinemex a través de sus redes sociales oficiales, donde adelantó que “un amor inmortal” volverá próximamente a sus salas.

El mensaje estuvo acompañado de una imagen con un bosque cubierto de neblina y la palabra “Próximamente”, un elemento que remite a la atmósfera característica de las películas protagonizadas por Kristen Stewart y Robert Pattinson.