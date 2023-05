Eduin Caz se avienta al público, nadie lo agarra y cae al piso [Video]

En las imágenes que difundieron en redes sociales se observa que Eduin Caz agarró vuelo y sin pensarlo se dejó ir hacia el público distraído.

Pese a que el vocalista no se ha pronunciado al respecto, hay quienes se mostraron molestos porque no sostuvieron al intérprete de “Ya supérame”, mientras que otros criticaron la acción del cantante, ya que debajo de él quedaron algunas jóvenes que amortiguaron el golpe.

“Esa si es humildad total a su público”, “Es que no saben cómo reaccionar, pues no es rockero”, “Me viera gustado estar ahí”, “Que no haga eso en Guatemala porque lo van a desaparecer”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.