Eduardo Yáñez vuelve a explotar contra la prensa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor Eduardo Yánez volvió a estallar y contestó de manera grosera a los cuestionamientos de los reporteros a pesar de que últimamente había mostrado una buena actitud y respondía de manera amable.

Pero en esta ocasión cuando un reportero le cuestionó si cuando se acerca el fin de año se replanteas cosas por cierre de ciclos, a lo que el actor respondió “no me preguntes cosas que no, nada más para llenar tiempo, la verdad, no tengo nada que declarar y eso es todo. Eso me lo guardo para mí”.

Mientras que otra reportera también le quiso preguntar por un balance de fin de año a nivel profesional, pero el actor la interrumpió.