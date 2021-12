Eduardo Verástegui, conocido por su postura antivacunas, tiene Covid-19

Hace unos meses, uno de los protagonistas de la novela Soñadoras, causó polémica al pronunciarse contra las vacunas anti Covid-19, pues dijo desconfiar de quienes estaban detrás de ellas.

"No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente", señaló el pasado 6 de octubre y posteriormente borró.