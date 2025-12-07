Eduardo Manzano seguirá en ‘Una Familia de 10’ tras su fallecimiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reciente muerte del actor Eduardo Manzano, mejor conocido como “El Polivoz”, ha conmocionado al mundo del espectáculo en México. Sin embargo, su legado continuará vivo en la pantalla chica gracias a que dos temporadas completas de la serie Una Familia de 10 ya fueron grabadas con su participación.
Así lo confirmó el productor y protagonista de la serie, Jorge Ortiz de Pinedo, quien habló por primera vez ante medios nacionales sobre el futuro del personaje de Arnoldo López Conejo, el entrañable “abuelito” que interpretaba Manzano y que se ganó el cariño del público durante más de una década.
“La Familia de Diez está grabada… van a poder ver que está grabada toda esta temporada número doce, donde faltan muchos programas por pasar. Y ya hicimos la temporada trece, la que va a pasar el año que viene. O sea, ya está grabado. Vamos a poder seguir viendo a Eduardo Manzano en la televisión todavía un añito más, por lo menos”, detalló Ortiz de Pinedo.
El productor también expresó unas palabras emotivas sobre su compañero y amigo:
“Un maestro de cómo hacernos reír y cómo hacernos gozar con una bonhomía tan grande que cuando llegaba al foro, no teníamos que prender la luz para subir iluminado”.
Eduardo Manzano falleció el pasado 4 de diciembre de 2025, a los 87 años de edad, debido a un paro respiratorio.
El personaje de Arnoldo permanecerá vigente en la comedia familiar al menos hasta el final de 2026, permitiendo que nuevas generaciones descubran su talento y que el público que creció con él tenga tiempo para despedirse poco a poco de su última gran interpretación en televisión.
