¿Ed Sheeran en el Estadio GNP? Rumores apuntan a dos fechas en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante británico Ed Sheeran estrenó su nuevo álbum de estudio titulado Play, un material que refleja la evolución de su propuesta musical y que ya está disponible en plataformas digitales. El lanzamiento ha desatado gran expectativa entre sus seguidores, quienes también especulan sobre una posible gira con fechas en México.

En mayo de 2025, el artista visitó la Ciudad de México para un showcase íntimo en el Salón Tenampa, donde interpretó varios de sus éxitos y prometió regresar con un concierto de mayor escala para agradecer el apoyo de sus fans mexicanos.

Tras el estreno de Play, usuarios en la red social X comenzaron a difundir rumores sobre una gira internacional del británico. La cuenta @mx_tickets incluso aseguró que el intérprete de Shape of You tendría dos presentaciones en junio de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.