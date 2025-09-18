¿Ed Sheeran en el Estadio GNP? Rumores apuntan a dos fechas en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante británico Ed Sheeran estrenó su nuevo álbum de estudio titulado Play, un material que refleja la evolución de su propuesta musical y que ya está disponible en plataformas digitales. El lanzamiento ha desatado gran expectativa entre sus seguidores, quienes también especulan sobre una posible gira con fechas en México.
En mayo de 2025, el artista visitó la Ciudad de México para un showcase íntimo en el Salón Tenampa, donde interpretó varios de sus éxitos y prometió regresar con un concierto de mayor escala para agradecer el apoyo de sus fans mexicanos.
Tras el estreno de Play, usuarios en la red social X comenzaron a difundir rumores sobre una gira internacional del británico. La cuenta @mx_tickets incluso aseguró que el intérprete de Shape of You tendría dos presentaciones en junio de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
Aunque la información generó gran entusiasmo entre los seguidores, ni Sheeran ni su equipo han confirmado las fechas, por lo que las publicaciones permanecen en calidad de rumor.
Se trata del octavo álbum de estudio del artista, que incluye 12 canciones y llega acompañado del lanzamiento del video oficial de su sencillo Camera, protagonizado por Sheeran y la actriz británica Phoebe Dynevor (Bridgerton).
El videoclip, dirigido por Emil Nava, fue filmado en su totalidad con un iPhone, mostrando la frescura y emoción de los primeros momentos de una relación romántica. Las escenas recorren el pintoresco casco antiguo de Croacia, aportando un aire íntimo y cinematográfico a la producción.
Tracklist de Play
Azizam
Old Phone
Sapphire
Symetry
Camera
In other words
A little more
Slowly
Don’t look down
The vow
For always
Heaven
mrh