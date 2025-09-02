Duolingo llega a Minecraft con servidor oficial y minijuegos de idiomas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Duolingo abre oficialmente su servidor en Minecraft Java Edition, donde los jugadores podrán aprender idiomas mientras exploran mundos temáticos y participan en minijuegos.

Para unirse, los usuarios deben contar con la versión Java Edition del juego, ingresar la dirección del servidor duolingominecraft.com y comenzar la aventura educativa.

La dinámica integra retos de vocabulario y gramática dentro del entorno de Minecraft, lo que permite combinar diversión con aprendizaje, especialmente atractivo para jóvenes y estudiantes que ya usan la app de idiomas.