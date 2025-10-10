¡Duo se vuelve anime! La app de idiomas presenta serie original en japonés

Producida por el estudio de animación Titmouse, responsable de éxitos como Big Mouth y The Legend of Vox Machina, la serie contará con subtítulos en más de siete idiomas, incluyendo español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, coreano y chino.

El primer episodio se estrenará el lunes 13 de octubre a las 9:00 a.m. (hora del centro de México) a través del canal oficial de Duolingo en YouTube.

La serie presentará a los personajes icónicos de la app, como Lily, Zari, Óscar, Junior, Bea, Eddy, el oso Falstaff y el infaltable búho Duo, quienes enfrentarán una serie de desafíos y pruebas educativas en su misión por convertirse en guardianes de la racha.

“Welcome to… MY APP” es el mensaje con el que Duolingo da inicio a esta nueva etapa audiovisual que promete sorprender al público.