¡Duo se vuelve anime! La app de idiomas presenta serie original en japonés
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La popular aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo anunció el estreno de su primer anime original titulado "The Final Test", una serie de cinco episodios completamente en japonés que estará disponible gratis en YouTube a partir del 13 de octubre de 2025.
Producida por el estudio de animación Titmouse, responsable de éxitos como Big Mouth y The Legend of Vox Machina, la serie contará con subtítulos en más de siete idiomas, incluyendo español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, coreano y chino.
El primer episodio se estrenará el lunes 13 de octubre a las 9:00 a.m. (hora del centro de México) a través del canal oficial de Duolingo en YouTube.
La serie presentará a los personajes icónicos de la app, como Lily, Zari, Óscar, Junior, Bea, Eddy, el oso Falstaff y el infaltable búho Duo, quienes enfrentarán una serie de desafíos y pruebas educativas en su misión por convertirse en guardianes de la racha.
“Welcome to… MY APP” es el mensaje con el que Duolingo da inicio a esta nueva etapa audiovisual que promete sorprender al público.
BCT