¡Dua Lipa canta en español! Rinde tributo a Soda Stereo en show de Argentina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante británica Dua Lipa deslumbró al público argentino en el Estadio Monumental de River Plate con el arranque de su gira Radical Optimism Tour, y protagonizó un momento inolvidable al interpretar en español el clásico “De Música Ligera”, como homenaje a Soda Stereo.
La ovación fue inmediata y unánime. Con una pronunciación clara y actitud conectada con la audiencia, Dua Lipa entonó uno de los himnos más representativos del rock argentino. El gesto fue aplaudido tanto en el estadio como en redes sociales, donde el momento rápidamente se viralizó.
Días antes del show, la propia cantante había compartido que recientemente terminó un curso de español, lo que dio aún más autenticidad a su interpretación. El tributo no solo emocionó, sino que demostró su respeto por la cultura musical de la región.
El espectáculo, con boletos completamente agotados, incluyó una potente puesta en escena, coreografías elaboradas y un repaso por los éxitos más reconocidos de la artista, como “Levitating”, “Don’t Start Now” y “New Rules”.
Sin embargo, fue “De Música Ligera” el momento que quedó grabado en la memoria colectiva. La elección no fue casual: además de ser uno de los temas más populares de Latinoamérica, Soda Stereo representa un legado musical profundo en el continente.
La conexión entre Dua Lipa y el público argentino se selló con ese gesto sencillo pero poderoso: una estrella del pop internacional rindiendo homenaje sincero al corazón cultural de un país.
BCT