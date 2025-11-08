¡Dua Lipa canta en español! Rinde tributo a Soda Stereo en show de Argentina

Días antes del show, la propia cantante había compartido que recientemente terminó un curso de español, lo que dio aún más autenticidad a su interpretación. El tributo no solo emocionó, sino que demostró su respeto por la cultura musical de la región.

El espectáculo, con boletos completamente agotados, incluyó una potente puesta en escena, coreografías elaboradas y un repaso por los éxitos más reconocidos de la artista, como “Levitating”, “Don’t Start Now” y “New Rules”.

Sin embargo, fue “De Música Ligera” el momento que quedó grabado en la memoria colectiva. La elección no fue casual: además de ser uno de los temas más populares de Latinoamérica, Soda Stereo representa un legado musical profundo en el continente.

La conexión entre Dua Lipa y el público argentino se selló con ese gesto sencillo pero poderoso: una estrella del pop internacional rindiendo homenaje sincero al corazón cultural de un país.

