Drama Beckham: el padre habla tras la dura declaración de Brooklyn

El origen de la polémica familiar se remonta a años atrás, con tensiones que habrían empezado durante los preparativos de la boda de Brooklyn Beckham y la actriz estadounidense Nicola Peltz en 2022. Rumores apuntaban a que Nicola rechazó usar un vestido de Victoria Beckham, pero Brooklyn aclaró que, en realidad, Victoria canceló la confección en el último momento, generando estrés y contratiempos.

Además, testigos y reportes de prensa relataron que momentos íntimos de la boda fueron opacados por intervenciones inesperadas de Victoria y familiares, incluyendo un baile “inapropiado” que dejó incómoda a la pareja. Desde entonces, Brooklyn y Nicola han señalado sentirse desplazados dentro del núcleo familiar, especialmente por la presión mediática y las expectativas de la marca Beckham.

La tensión se intensificó con la ausencia de Brooklyn y Nicola en el 50 cumpleaños de David, donde la pareja explicó que sus intentos de pasar tiempo con el exfutbolista fueron rechazados si Nicola estaba presente. Más recientemente, la pareja renovó sus votos matrimoniales en 2025, nuevamente sin la asistencia de David y Victoria.

Brooklyn decidió entonces comunicar que toda interacción con sus padres se realizaría únicamente a través de abogados. Su mensaje en Instagram, de seis páginas, fue contundente: no desea reconciliarse con su familia y acusa a sus padres de priorizar la imagen pública sobre el bienestar de los hijos.