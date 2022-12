Drake Bell termina albureado al intentar presumir su español [VIDEO]

México (MiMorelia.com).- El cantante estadounidense Drake Bell terminó albureado al presumir su español en una frase mexicana en el canal de YouTube de “Envinadas”.

El cantante de 36 años en cada oportunidad que tiene deja ver el amor que tiene por y muestra que habla un poco de español, pero como coloquialmente se diaria “le falta barrio”, ya que Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura le hicieron pasar un momento incómodo durante su participación en el programa.

Durante el programa hicieron una dinámica, donde el cantante debía interpretar algunas famosa frases mexicanas, Daniela Luján le indicó “tienes que entender los albures y piropos mexicanos”.

El primer piropo leído por Jessica Segura decía “me gusta tu pelo, me gusta tu mirada; pero lo que más me gusta es tu cosita parada”, a lo que Drake se mostró confundido, ya que a pesar de que tradujo la frase al inglés, no entendía el doble sentido, hasta que alguien le explicó.

Pero eso no fue todo, ya que le leyeron otra frase mexicana, pero de nueva cuenta el cantante no entendió el significado.