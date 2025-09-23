Drags exponen a extranjero que dijo odiar México; lo despiden de su trabajo tras polémica [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El creador de contenido Damián Cervantes, acompañado por la drag queen Georgiana, protagonizaron un momento que terminó con el despido de un trabajador extranjero, luego de que este afirmara en video que “odia México”, durante una entrevista en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El video, difundido en redes sociales, muestra a Cervantes y Georgiana entrevistando a un hombre —identificado inicialmente como sirio— quien, al ser cuestionado sobre si le gustaba México, respondió tajantemente: “No, lo odio”. La frase generó fuertes reacciones entre usuarios, quienes cuestionaron su permanencia en el país.
Tan solo en Instagram, el video acumula más de 1.6 millones de visualizaciones, 67 mil "me gusta" y casi 7 mil comentarios, en su mayoría defendiendo a México. Además, ha sido replicado en TikTok y otras plataformas, donde continúa viralizándose con mensajes como "Si no te gusta México, no vivas aquí".
Tras la polémica, el restaurante La Vieja Habana, lugar donde trabajaba el entrevistado, emitió un comunicado oficial en el que aseguró su despido y se deslindó completamente de las declaraciones.
“Queremos dejar claro que dichas opiniones son estrictamente personales y no reflejan en ningún momento los ideales ni valores de La Vieja Habana”, expresó la empresa a través de su cuenta oficial de Instagram, utilizando los hashtags #YaCorrimosAlSirio y #NadieSeMeteConMéxico.
El establecimiento también reiteró su compromiso con México, su cultura y su gente, dejando en claro que son una empresa “orgullosamente mexicana”.
Aunque fue identificado como ciudadano sirio, varios usuarios en redes sociales han puesto en duda su nacionalidad real, ya que su acento parecería más bien venezolano. Hasta el momento, no se ha confirmado su nombre completo ni su estatus migratorio.
El caso ha abierto un debate sobre el respeto a la identidad nacional, la libertad de expresión y la hospitalidad hacia extranjeros que viven y trabajan en el país.
