Drags exponen a extranjero que dijo odiar México; lo despiden de su trabajo tras polémica [Video]

El video, difundido en redes sociales, muestra a Cervantes y Georgiana entrevistando a un hombre —identificado inicialmente como sirio— quien, al ser cuestionado sobre si le gustaba México, respondió tajantemente: “No, lo odio”. La frase generó fuertes reacciones entre usuarios, quienes cuestionaron su permanencia en el país.

Tan solo en Instagram, el video acumula más de 1.6 millones de visualizaciones, 67 mil "me gusta" y casi 7 mil comentarios, en su mayoría defendiendo a México. Además, ha sido replicado en TikTok y otras plataformas, donde continúa viralizándose con mensajes como "Si no te gusta México, no vivas aquí".