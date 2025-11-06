Dr. Simi tendrá línea exclusiva de Travis Barker

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En uno de los cruces culturales más inesperados de los últimos años, Travis Barker, baterista de Blink-182, ha sorprendido a fans y consumidores mexicanos al anunciar una colaboración oficial con el querido personaje Dr. Simi. Esta alianza marca la llegada de Barker Wellness, su línea de productos veganos de cuidado físico y mental, a más de 9,500 Farmacias Similares en todo el país.

Así lo anunciaron tanto Barker como el Dr. Simi a través de un video en redes sociales. En él, el músico aparece conduciendo un lujoso automóvil antiguo y, con un gesto informal, invita al personaje a subir: “Entra, vamos a México”.