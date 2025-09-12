Dormir mal afecta tu memoria y aumenta riesgo de demencia

Además, quienes portan el gen APOE4, relacionado con mayor riesgo de Alzheimer, y además tienen insomnio, presentaron declives más severos en memoria y pensamiento. Aunque el estudio no establece una relación causal directa, los científicos advierten que el insomnio podría ser una señal temprana de deterioro neurológico.

“No se trata solo de descansar, también es la resiliencia del cerebro”, señaló el especialista Diego Carvalho, líder del estudio. El llamado es claro: atender el insomnio no solo mejora el sueño, sino que podría proteger tu salud mental a largo plazo.

agm